Электробус врезался в столб на северо-востоке Москвы и попал на видео

Три человека пострадали при столкновении электробуса со столбом на северо-востоке Москвы. Как сообщает «Осторожно, Москва», ДТП случилось на Алтуфьевском шоссе в районе дома 50.

На опубликованных каналом кадрах видно, что к месту аварии приехало сразу несколько машин скорой помощи. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы, в результате аварии пострадали водитель и два пассажира. Тяжесть их состояния не уточняется.

Предположительно, мужчине стало плохо за рулем. Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Напомним, что в прошлый раз ДТП с электробусом в Москве произошло 6 ноября — авария случилась в Сигнальном проезде. Тогда водитель общественного транспорта не убедился в безопасности маневра и столкнулся с легковым авто. Пострадали два человека.