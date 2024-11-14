Mercedes с женщиной и младенцем «взбесился» в Новой Москве

В Новой Москве автомобиль марки Mercedes-Benz ездил по кругу на площади Туве Янссон, пока не врезалась в столб. Сидевшая за рулем женщина заявила, что в машине заблокировались руль и педаль газа, пишет Telegram-канал Baza.

Очевидцы отметили, что машина сначала снесла столб у пешеходного перехода, затем резко взяла вбок, переехала площадь и остановилась, столкнувшись с еще одним столбом.

В джипе были женщина с маленьким ребенком. По ее словам, в машине заблокировались руль и педаль газа, отмечает издание.

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