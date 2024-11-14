В Мытищах произошло столкновение с двумя КамАЗами и легковушками

Два КамАЗа и три легковушки столкнулись в подмосковных Мытищах, пострадали два человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

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Инцидент произошел в четверг, 14 ноября, в 19:30 мск около одного из домов, расположенных на Олимпийском проспекте.

По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозов у одной из машин.

«В результате дорожно-транспортного происшествия двое граждан с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение», — отметили в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение по шоссе затруднено в обе стороны, проезд по дороге закрыт. Пострадавшие доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП есть погибшие, однако, эта информация не подтвердилась, пояснили в агентстве.