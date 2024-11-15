Грузовик врезался в трамвай рядом со станцией московского метро «Войковская», сообщает Telegram-канал 112. Кадры с места событий публикуют в соцсетях.

По неизвестным причинам водитель выехал на трамвайные пути и врезался в общественный транспорт с пассажирами. На опубликованных кадрах видно, что от удара в вагоне разбились стекла.

О пострадавших не сообщается. На месте сейчас работает полиция. Обстоятельства инцидента уточняются.

Напомним, что 14 ноября на северо-востоке Москвы случилось еще одно ДТП с общественным транспортом — электробус врезался в столб. Как рассказывали в Госавтоинспекции Москвы, пострадали водитель и два пассажира. По предварительной информации, мужчине стало плохо за рулем, и он съехал с дороги.