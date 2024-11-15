На видео попали судороги водителя, спровоцировавшего аварию в Санкт-Петербурге

27 октября произошло ДТП на площади Восстания в Санкт-Петербурге с участием двух автобусов и двух легковых автомобилей. Видеозапись момента ДТП из кабины автобуса опубликовал Telegram-канал «78. Новости».

На кадрах видно, как у водителя во время движения начинаются судороги, однако мужчина все равно пытается управлять транспортным средством. Из-за удара мужчина едва не вылетает из водительского кресла.

Из сообщения Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленобласти известно, что массовое ДТП с участием рейсовых автобусов и автомобилей произошло на перекрестке Лиговского и Невского проспектов. При совершении левого поворота на Лиговский проспект автобус МАЗ проехал на красный свет светофора и столкнулся с автобусом Volgabus под управлением 55-летнего водителя и автомобилями Mercedes-Benz и Citroen.

Установлено, что в результате ДТП травмы получили водитель автобуса МАЗ и еще 9 человек, в числе которых 12-летний ребенок.

Ранее появились кадры с разбитым «КамАЗом», который влетел в трамвай в Москве.