В Ростове-на-Дону локомотив столкнулся с автобусом

В Ростове-на-Дону маневровый локомотив врезался в автобус, который ехал без пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

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Отмечается, что водитель автобуса выехал на железнодорожные пути вне переезда.

«Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Схода подвижного состава нет», — рассказали в пресс-службе.

Пострадавших в результате ДТП нет.

В конце июля в Волгоградской области после столкновения с «КамАЗом» на переезде сошел с рельсов поезд Казань — Адлер. Водитель грузовика Асламбек Усматов заявил, что не понимает, как его самосвал оказался на путях. Он получил тяжелые травмы. Число пострадавших превысило 100 человек, среди них 33 ребенка.

Впоследствии Генпрокуратура озвучила предложение Минтрансу, МВД и РЖД увеличить количество камер на железнодорожных переездах, а также принять другие меры для снижения аварийности.