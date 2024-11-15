В Лефортовском тоннеле в Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, движение затруднено. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Уточняется, что авария произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца. На месте уже работают оперативные службы Москвы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.

«Движение в районе ДТП затруднено. Выбирайте пути объезда», — говорится в тексте.

Согласно информации портала MSK1.ru, ДТП случилось около 14:30 в Лефортовском тоннеле на границе Таганского и Нижегородского районов. Его участниками стали несколько автомобилей, включая большегрузы, из-за аварии перекрыты две полосы. Пробка растянулась почти на три километра.