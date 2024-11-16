В Оренбургской области в ДТП погибли два человека

На трассе в Оренбуржье столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. Два человека погибли, пятеро пострадали, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

"На км 188 автодороги Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан столкнулись два грузовых и один легковой автомобили. В результате аварии погибли двое - мужчина и женщина", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пять человек получили травмы.

Как сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области, двое пострадавших доставлены в лечебное учреждение, трое получили незначительные травмы.