В Одинцово иномарка сбила женщину с коляской на тусовке дрифтеров

В подмосковном Одинцово водитель сбил женщину с коляской во время дрифта. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на источник.

На кадрах, опубликованных в интернете очевидцами, во время очередного витка машину заносит и она задевает людей, наблюдавших за дрифтом в первом ряду.

Пострадавшей на мероприятии дрифтеров женщине потребовалась медицинская помощь, ее экстренно госпитализировали.

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На BMW, отметили журналисты, не было госномеров. Вместе с тем, по предварительным данным, она может принадлежать автоблогеру Георгию Ерохину.

В настоящее время нет информации о том, кто конкретно находился за рулем машины в момент аварии. Ведется расследование причин и обстоятельств ЧП.