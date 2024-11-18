В Хакасии попали на видео последние секунды перед ДТП на встречке

Вечером 15 ноября в Аскизском районе Хакасии на 63-м километре автодороги Абакан - Ак-Довурак произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Хакасии. "По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля Toyota Allion, совершая маневр обгона, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Honda Accord под управлением 29-летней женщины", - отмечается в сообщении ведомства. В результате ДТП пострадали пять человек: два водителя и три их пассажира, в числе которых два ребенка. Водитель автомобиля Honda Accord и ее пассажиры в возрасте 2, 6 и 44 года госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Установлено, что ни один из водителей - участников ДТП не имеет водительского удостоверения, также известно, что женщина за рулем Honda неоднократно привлекалась к административной ответственности за превышение установленной скорости движения. По факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку, выясняются все детали произошедшего.