В двойном ДТП на тюменской трассе пострадали шесть человек

В Тюменской области выясняют обстоятельства двойного ДТП на трассе, в котором пострадали шесть человек, включая годовалого ребенка.

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После столкновения двух автомобилей в них врезался третий, сообщили в воскресенье в Госавтоинспекции Тюменской области.

"Авария произошла на первом километре автодороги "Тюмень - Боровский - Богандинский", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Сначала Opel въехал в Lada, не выдержав безопасную дистанцию. Затем Mazda въехала в стоящий после ДТП Opel, который сильным ударом отбросило на ограждение.

В аварии пострадали водитель и пассажир Lada, водитель и пассажир Opel и двое пассажиров Mazda - 23-летняя девушка и годовалый мальчик.

Причины аварии устанавливаются. Уже известно, что автомобилем Opel управлял начинающий водитель со стажем в один год и два месяца.