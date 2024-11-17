В Башкирии в ДТП погиб человек

Автомобили Toyota RAV4 и Hyundai Elantra столкнулись на трассе в Белорецком районе Башкирии. В результате ДТП один человек погиб, четверо, в том числе трое детей, пострадали, сообщили в ГУ МЧС по региону.

ДТП произошло на 194-м км автодороги Стерлитамак - Белорецк - Магнитогорск.

"По прибытии на место сотрудников МЧС России и Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС установлено, что в результате ДТП один человек, к сожалению, погиб, пострадали четыре человека, из них трое детей 8, 10 и 13 лет. Пострадавших извлекли из автомобилей, им оказана помощь на месте. С различными травмами они доставлены в больницу", - отмечается в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.