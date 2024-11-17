В Пермском крае в ДТП погибли два человека

Автомобили LADA Kalina и LADA Granta столкнулись на трассе в Добрянском городском округе Пермского края.

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В ДТП два человека погибли, четверо пострадали, сообщили в ГУ МВД по региону.

"В результате ДТП погибли два пассажира автомобиля LADA Kalina. Кроме этого, травмы различной степени тяжести получили оба водителя и два пассажира LADA Granta, в том числе ребенок 2017 года рождения", - отмечается в сообщении.

ДТП произошло на автодороге Полазна - Чусовой. По предварительным данным, водитель автомобиля LADA Kalina, двигавшийся со стороны Перми в направлении Чусового, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с LADA Granta.

По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.