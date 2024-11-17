В Казани фура врезалась в кроссовер Kia Sportage, который поворачивал налево из правого ряда. Об этом сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Казани» и публикует видеозапись с моментом ДТП.

Авария произошла 16 ноября на перекрестке улиц Тукая и Чернышевского.

«Пассажира автомобиля Kia госпитализировали в медицинское учреждение. В результате ДТП также повреждены объекты улично-дорожной сети», — отмечается в сообщении Госавтоинспекции.

В ГАИ уточнили, что водитель Kia, в нарушение ПДД, заблаговременно не занял крайний левый ряд перед поворотом. На кадрах видно, что во время маневра в него врезался большегрузный MAN с полуприцепом. Грузовик придавил кроссовер к столбу с дорожными знаками, из-за столб упал на проезжую часть. Затем большегруз протаранил светофор.