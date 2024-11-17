В Карелии из-за ДТП микроавтобуса госпитализированы 6 пассажиров
В Медвежьегорском районе Карелии произошло ДТП с пассажирским микроавтобусом. Он перевернулся на крышу.
ЧП произошло на 602-м километре автомобильной дороги А-119 "Вологда-Медвежьегорск". По предварительной версии, 56-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся, сообщает Госавтоинспекция Карелии.
Шесть пассажиров этого рейса получили травмы разной степени тяжести. Все они госпитализированы в больницу.
Полиция выясняет причины аварии. Свою проверку назначила и прокуратура республики.