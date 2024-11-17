Легковушка протаранила работников у склада Wildberries

Три человека получили травмы в результате ДТП рядом с въездом на склад Wildberries в подмосковной Электростали, пишет Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел ночью 17 ноября у КПП, рядом с которым стояла группа рабочих.

Пострадавших немедленно доставили в медучреждение. За их состоянием, по данным канала, также следят представители компании, находящиеся на связи с родственниками. На кадрах с места происшествия видно, как белая легковушка выезжает из-за поворота и на полной скорости впечатывает людей в ограждение. Водителя в настоящий момент разыскивают.

Ранее автомобиль Audi разорвало от удара о светофор в Челябинске. Дорожно-транспортное происшествие случилось ночью 16 ноября на улице Мира в Металлургическом районе. В автомобиле находились водитель и пассажир, они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.