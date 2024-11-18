Автобус вспыхнул на дороге в Якутске и попал на видео

В Якутске загорелся автобус ПАЗ, сообщили в МЧС Республики Саха. Инцидент произошел на перекрестке улиц Дзержинского и Пояркова.

Подчеркивается, что в результате происшествия никто не пострадал. Также отмечается, что пожарным удалось ликвидировать огонь на площади 15 квадратных метров. В тушении задействовали две единицы техники и десять огнеборцев.

Ситуацию также прокомментировала пресс-служба мэрии Якутска. Она сообщила, что автобус сегодня утром до выезда на маршрут прошел предрейсовый осмотр. По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания.

«Пострадавших нет, все пассажиры заблаговременно высажены. Назначена проверка», - говорится в сообщении.

В октябре сообщалось, что китайский автомобиль Chery Tiggo 7 Pro загорелся на тест-драйве в Подмосковье. Инцидент произошел на Ленинградском шоссе, недалеко от деревни Чашниково.

Также в минувшем месяце движение перекрыли по двум правым рядам на Третьем транспортном кольце в районе 7-й Кожуховской улицы из-за загоревшегося автомобиля.