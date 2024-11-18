Автобус с 30 пассажирами съехал в кювет под Выборгом

Рейсовый автобус с 30 пассажирами слетел в кювет и врезался в бетонный блок под Выборгом, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, пострадали шесть человек.

© РИА Новости

Авария случилась на 101-м км дороги Зеленогорск — Приморск — Выборг. Предварительно, ДТП произошло из-за отказа тормозов, после этого водитель не справился с управлением. Некоторые пассажиры получили травмы средней степени тяжести, но отказались от госпитализации. Правоохранители начали проверку.