Пьяный водитель заехал на машине в подземный переход в Сочи

В центре Сочи водитель въехал на автомобиле в подземный пешеходный переход. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщила Госавтоинспекция города в Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Войкова. 67-летний водитель управлял Peugeot. Как отмечается, прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции города Сочи задержали мужчину.

Сочинская ГИБДД отметила, что водитель имел «явные признаки опьянения». Водителю автомобиля Peugeot предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако от данной процедуры он отказался.

Нарушитель был доставлен в отдел для допроса. В полиции заявили, что за допущенные правонарушения составлены административные материалы, а транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

Ранее во Владимире на улице Благонравова водитель легкового автомобиля совершил наезд на здание KFC. Инцидент произошел, по предварительным данным, из-за того, что мужчина почувствовал себя плохо во время управления транспортным средством.