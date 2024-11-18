В Марий Эл попали на видео последние секунды перед ДТП на встречке
Утром 17 ноября в Сернурском районе республики Марий Эл на 100-м км автодороги Йошкар-Ола — Уржум произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.
Об этом сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.
«По предварительным данным, водитель автомашины Chevrolet при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с Lada Kalina», — написали в ведомстве.
Четверых пострадавших при ДТП госпитализировали, в их числе несовершеннолетняя. Водителю Lada выжить не удалось. В обстоятельствах аварии разбираются правоохранительные органы.
До этого 15 ноября на видео попали последние секунды перед лобовым столкновением Honda Accord и Toyota Allion в Хакасии. ДТП произошло на 63-м километре автодороги Абакан — Ак-Довурак. Известно, что ни один из водителей—участников этой аварии не имеет водительского удостоверения.