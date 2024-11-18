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В Карелии автобус с людьми перевернулся на крышу: что известно о ДТП

В Карелии в аварии с микроавтобусом пострадали шесть пассажировВ Медвежьегорском районе Карелии пассажирский микроавтобус перевернулся на крышу. Авария произошла на 602-м километре автодороги А-119 «Вологда-Медвежьегорск».

В Карелии автобус с людьми перевернулся на крышу: что известно о ДТП
© За рулем

Уточняется, что 56-летний водитель пассажирского транспорта не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся.

Шесть пассажиров пострадали, всех их госпитализировали. Полиция выясняет причины произошедшего.