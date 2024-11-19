Автомобиль влетел в толпу детей перед школой в Китае

Во вторник, 19 ноября, несколько школьников пострадали из-за внедорожника, въехавшего в людей возле начальной школы в китайской провинции Хунань. Об этом сообщает Guangming.

По данным Guangming, в результате происшествия пострадали «много» детей. Также неизвестно, было ли происшествие аварией или преднамеренной атакой.

Reuters уточняет, что в школе города Чандэ, рядом с которой произошла авария, учатся дети от шести до 12 лет. По предварительной информации, водитель автомобиля не был родителем одного из учеников.

Guangming отмечает, что водителя сразу же после происшествия вытащили из авто и избили. Позже он был задержан.

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Это происшествие случилось через несколько дней после того, как внедорожник врезался в толпу людей в спортивном центре в Чжухае на юге Китая, в результате чего погибли 35 человек и 43 получили травмы. По предварительным данным, 62-летний водитель был недоволен итогами раздела имущества при разводе.

Вскоре после этого вооруженный ножом молодой человек напал на учащихся колледжа в провинции Цзянсу. Восемь человек погибли, еще 17 получили ранения. В полиции заявили, что 21-летний нападавший должен был выпуститься из этого колледжа в 2024 году, но не смог сдать экзамены.

Профессор университета Фудань Цюй Вэйго заявил, что серия случаев «беспорядочной мести обществу» в Китае имеет некоторые общие черты: неблагополучные подозреваемые, имевшие проблемы с психическим здоровьем, считали, что с ними обошлись несправедливо. Цюй подчеркнул, что в Китае необходимо создать систему социальной защиты и механизм психологического консультирования, чтобы свести к минимуму такие случаи.