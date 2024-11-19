Женщина довезла дебошира до отдела полиции на капоте машины

В Кызыле женщина привезла в полицию напавшего на нее знакомого на капоте своей машины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

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По его данным, на встрече 29-летней автомобилистки со своим знакомым присутствовала ее подруга. В процессе разговора мужчина начал вести себя агрессивно, размахивать кулаками и ругаться. После этого женщины заперлись в автомобиле, а нападавший залез на крышу машины и пытался прорваться в салон.

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В момент, когда мужчина лег на капот, автомобилистка поехала в направлении отдела полиции. По прибытии туда злоумышленник спрыгнул с капота и скрылся. Автовладелицу оштрафовали на 1 тыс. рублей за нарушение правил перевозки пассажиров.

На опубликованном видео видно, что белый Kia Sportage двигается в плотном потоке машин по городской улице. У машины при этом включена аварийная сигнализация.