В Красноярске произошло смертельное ДТП с тремя машинами

В Красноярске произошло смертельное ДТП с возгоранием автомобилей. Утром 19 ноября на правобережье Красноярска произошла смертельная авария с участием трех машин.

Уточняется, что полицейские работают на месте ДТП на улице Энергетиков. По предварительной информации, водитель автомобиля марки Lada допустил столкновение с автомобилями УАЗ и Mazda. В результате машины загорелись.

45-летняя пассажирка отечественной легковушки получила тяжелые травмы, она скончалась до приезда медиков.