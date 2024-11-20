В Иваново произошло ДТП с участием десяти машин. В Иваново произошла массовая авария на улице Смирнова с участием 10 машин. По предварительным данным, люди не пострадали.

Уточняется, что водитель отечественной легковушки не справился с управлением на скользкой дороге, выехал на встречку, задел Ford, въехал в Renault Duster и зацепил еще один Ford. На трассе скопилась группа из четырех автомобилей.

Другие участники движения стали притормаживать, пытаясь объехать аварию. В итоге произошло еще несколько столкновений.