Автомобиль сорвался с 12-метровой скалы во Владивостоке

Автомобиль упал с обрыва в центре Владивостока. Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Приморскому краю в Telegram-канале, пассажир погиб, водитель получил травмы и находится в больнице.

Инцидент произошел на Орлиной сопке сегодня, 21 ноября. По неустановленной пока причине водитель Toyota Hiace съехал с косогора. Машина пролетела порядка 12 метров, после чего упала на припаркованные автомобили.

Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Проводится проверка инцидента, ее результаты поставили в прокуратуре на контроль.

Напомним, что 20 ноября во Владивостоке из-за гололеда произошли сразу несколько массовых ДТП. В частности, одна авария случилась в районе поворота на Дальхимпром — из-за скользкой дороги на эстакаде в кювете оказались сразу несколько авто. Другое ДТП участием десятка машин произошло на вантовом мосту по пути с Русского острова.