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Массовая авария парализовала движение на МКАД в Москве

Автомобильная авария произошла на МКАД в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Крупная автомобильная авария произошла на МКАД
© Газета.ру
«На внутренней стороне 12-го км МКАД (в районе съезда №11) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП. В ведомстве заявили, что движение в районе аварии затруднено и посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

По даннымren.tv, в аварию попали пять автомобилей.

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