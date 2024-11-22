Крупная автомобильная авария произошла на МКАД

Автомобильная авария произошла на МКАД в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

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«На внутренней стороне 12-го км МКАД (в районе съезда №11) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП. В ведомстве заявили, что движение в районе аварии затруднено и посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

По даннымren.tv, в аварию попали пять автомобилей.