22 ноября во Владивостоке в районе Зеленого бульвара автомобиль Honda Fit выехал на встречную полосу движения и столкнулся с самосвалом FAW. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

Сообщается, что пострадавшего водителя легкового автомобиля госпитализировали. На кадрах видно, что Honda Fit выезжает из-за поворота на полной скорости по встречной полосе движения и врезается в самосвал, от удара ее подбрасывает и машина начинает дымиться.

До этого во Владивостоке микроавтобус Toyota Hiace с людьми сорвался с 12-метровой скалы. Сообщается, что ДТП произошло на Орлиной сопке в центре города, в салоне автобуса находились водитель и пассажир. Транспортное средство приземлилось на припаркованные автомобили. Причина произошедшего пока не установлена. Пассажира микроавтобуса спасти не удалось, водитель госпитализирован, он находится в отделении реанимации. Прокуратура проводит проверку.