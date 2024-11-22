В Петербурге автобус врезался зеркалом в остановку и снес ее

В Петербурге остановка пострадала во время движения автобуса. Об этом сообщает 78.ru.

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Инцидент произошел на Садовой улице. По данным источника, средство передвижения зацепило зеркалом павильон, после чего снес остановку. На кадрах с места инцидента заметно, что автобус повредил крышу и задние части, стекла в которых выбиты. Во время произошедшего никто не пострадал.

В беседе с журналистами сотрудники «Пассажиравтотранса» заявили, что павильон установили не по правилам. Его расположили ближе к проезжей части, чем этого требуют нормативы.

«Будет выноситься вопрос о проведении комиссии по данному адресу с привлечением соответствующих органов власти», – сообщается в публикации.

До этого в Кировской области фура врезалась в остановку общественного транспорта. Павильон был полностью разрушен, во время аварии пострадали три человека, из них одного направили в больницу.