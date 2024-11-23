В Дагестане перевернулся пассажирский микроавтобус, 8 человек пострадали
На трассе в Дагестане перевернулась пассажирская «Газель», есть пострадавшие. Об этом сообщает главное управление МЧС по республике.
«Газель» опрокинулась в субботу на республиканской автодороге вблизи населенного пункта Чиркей (Буйнакский район).
«В результате происшествия есть пострадавшие», — сказано в сообщении спасателей.
Отмечается, что погибших нет. На месте находятся оперативные службы и психологи МЧС.
По данным РИА Новости, пострадали 8 человек, данные уточняются.
На кадрах с места ДТП видно, что у микроавтобуса помята крыша и искорежена дверь со стороны водителя.