В Дагестане перевернулся пассажирский микроавтобус

На трассе в Дагестане перевернулась пассажирская «Газель», есть пострадавшие. Об этом сообщает главное управление МЧС по республике.

© Главное управление МЧС по Дагестану

«Газель» опрокинулась в субботу на республиканской автодороге вблизи населенного пункта Чиркей (Буйнакский район).

«В результате происшествия есть пострадавшие», — сказано в сообщении спасателей.

Отмечается, что погибших нет. На месте находятся оперативные службы и психологи МЧС.

По данным РИА Новости, пострадали 8 человек, данные уточняются.

На кадрах с места ДТП видно, что у микроавтобуса помята крыша и искорежена дверь со стороны водителя.