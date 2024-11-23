Россиянин погиб в ДТП во Вьетнаме

Российский турист погиб в ДТП во Вьетнаме. Его жена получила серьезные травмы, пишет Telegram-канал Mash.

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Инцидент произошел в субботу, 23 ноября, в районе 16:30, на улице Нгуен Тонг в провинции Бинь Туан.

По данным канала, супруги ехали на байке вдоль пляжа Да Онг Диа, когда в них влетел мотоциклист. Турист погиб на месте, виновник аварии был госпитализирован в больницу, где скончался.

Женщина, несмотря на полученные травмы, пыталась спасти мужа, делала ему массаж сердца.

Ранее сообщалось, что 29 марта 2017 года 27-летний российский турист Максим Ш. погиб во Вьетнаме после того, как мотоцикл, на котором он ехал вместе с женой Евгенией, врезался в фонарный столб.

В марте 2018 года в аварию попал на местном курорте молодой житель Уссурийска. Вьетнамские медики провели сложнейшую операцию, но не смогли спасти россиянина.

В декабре 2019 года в Дананге разбился на мопеде летчик из Санкт-Петербурга, пилот авиакомпании Viet jet. Под колеса транспортного средства влетел мусорный пакет, молодой человек не справился с управлением и разбился насмерть.