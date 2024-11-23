Автомобиль сбил двух пешеходов на переходе в Москве

Автомобиль сбил двух пешеходов на переходе на юге Москвы, пострадал ребенок
Водитель автомобиля «УАЗ» сбил двух людей на пешеходном переходе на юге Москвы. Об этом в субботу, 23 ноября, «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Инцидент произошел на Медынской улице. Пострадавших в ДТП, в том числе восьмилетнего ребенка, срочно госпитализировали. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства случившегося.
В конце октября сотрудники подмосковной Госавтоинспекции начали устанавливать обстоятельства аварии в городе Электросталь, где водитель легковой машины сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе.
Элитная иномарка Mercedes-Benz G-Класс въехала в строящийся пешеходный переход на Шелепихинском шоссе в Москве.