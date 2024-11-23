В Дагестане при опрокидывании автомобиля погиб ребенок

Один ребенок погиб, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии после ДТП в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

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ДТП произошло в субботу вечером в селе Дружба Каякентского района. Водитель автомобиля ВАЗ-21099, двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся.

"В результате ДТП пассажир ВАЗ-21099, шестилетняя девочка, от полученных тяжких телесных повреждений скончалась в больнице. Еще двое детей, находившихся в автомобиле, в возрасте 4 месяцев и 3 лет, находятся в реанимации. Состояние детей критическое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель автомобиля - 27-летний местный житель - ранее лишался водительских прав. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Организована проверка прокуратурой республики.