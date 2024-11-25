24 ноября в Кореновском районе автомобиль «ВАЗ-2121» «Нива» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «КамАЗ». Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.

«Еще одно столкновение легкового автомобиля и грузовика, на этот раз в Кореновском районе, закончилось летальным исходом», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что ДТП произошло на 127-м километре федеральной автодороги «Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск». За рулем «ВАЗ-2121» «Нива» находился местный житель, который пострадал в результате столкновения. Также в Госавтоинспекции по Кореновскому району напомнили о соблюдении правил дорожного движения.

На кадрах видно, как легковой автомобиль едет навстречу «КамАЗу» и врезается в него, после чего «ВАЗ-2121» начинает вращаться и таранит дорожные ограждения.

До этого в Москве на Ленинградском шоссе произошла массовая авария с тремя автомобилями. Сообщается, что ДТП случилось в районе вл.1/1 и затруднило движение транспорта на 3 км.