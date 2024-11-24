Водитель «Нивы» насмерть сбил 14-летнего мальчика в пригороде Саратова

Автомобиль «Нива Шевроле» наехал на 14 летнего пешехода в поселке Расково (входит в состав Саратова). Подросток скончался, сообщили в ГУ МВД России по Саратовской области.

ДТП произошло сегодня в 18:00, на первом километре автоподъезда от села Расково к автодороге Саратов — Дубки — Нижняя Липовка.

«Водитель-мужчина 1968 года рождения, управляя автомобилем "НИВА Шевроле" допустил наезд на пешехода. От полученных травм 14-летний мальчик скончался на месте», — сообщили в полиции.

На месте работают сотрудники ГАИ, выясняются все обстоятельства аварии со смертельным исходом.