Три автомобиля попали в ДТП на Ленинском проспекте в Москве

Три автомобиля столкнулись в Ленинском проспекте в районе дома 32, передает пресс-служба столичного Дептранса в телеграм-канале.

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В настоящее время на месте работают оперативные службы. По данным ведомства, движение в сторону области затруднено на 1,3 километра. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.

Кроме того, Дептранс призвал горожан выбирать пути объезда.

Ранее два автомобиля столкнулись на съезде с ТТК на проспект Мира в сторону области около станции метро "Рижская". На месте аварии работали оперативные службы города. Движение в районе ДТП было затруднено.

До этого три машины попали в аварию на Ленинградском шоссе в районе владения 1/1. Из-за этого движение в сторону центра было затруднено на три километра, поскольку для водителей была свободна только одна полоса из пяти. По предварительной информации, пострадал один человек.