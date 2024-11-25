Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком под Петербургом

В поселке Новоселье Ленинградской области произошло ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России в Telegram-канале.

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Столкновение произошло около дома № 8 на Красносельском шоссе. По данным РЕН ТВ, пострадавшими числятся 11 человек, в том числе пять детей и беременная женщина. По предварительным данным, автобус на большой скорости въехал в стоящую фуру.

Ранее в Лефортовском тоннеле в Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Уточнялось, что авария cлучилась на внешней стороне Третьего транспортного кольца. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.

© Прокуратура Ленинградской области

До этого в Москве КамАЗ протаранил трамвай. Как сообщил Telegram-канал 112, авария случилась в районе метро Войковская на Ленинградском шоссе. Водитель выехал на трамвайные пути и врезался во встречный общественный транспорт с пассажирами.