Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Ленобласти

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти, сообщили в региональном управлении МВД. ДТП произошло утром 25 ноября. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», рядом с местом происшествия находится экзаменационный участок ГИБДД.

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25 ноября в 07:24 в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти около дома № 8 по Красносельскому шоссе произошло столкновение автобуса и грузовика. Обстоятельства ДТП устанавливаются, — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о взрыве в салоне рейсового автобуса маршрута № 26 на Лиговском проспекте в Петербурге. По предварительной информации, пострадала пассажирка, которая получила травму головы. Предположительно, взорвался баллон пневмосистемы, который управляет открытием и закрытием дверей.

Также сообщалось, что два человека погибли, еще трое пострадали в результате ДТП в Прибайкальском районе Бурятии. Легковая машина врезалась в автобус. В ночное время суток 52-летний мужчина на легковушке марки Honda Stream ехал из Иркутска по направлению в Улан-Удэ. В одном километре от села Мостовка он выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Mercedes, которым управлял 40-летний водитель.