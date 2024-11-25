Массовое ДТП парализовало движение на Ленинградском шоссе

В Москве на Ленинградском шоссе авария с тремя автомобилями парализовала движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».
«На Ленинградском шоссе в районе вл.1/1 произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в публикации.
Обстоятельства ДТП выясняются. В результате аварии движение в центр оказалось затруднено на 3 км, для движения доступна только одна полоса из пяти. В Дептрансе посоветовали искать пути объезда.
До этого очевидцы сняли на камеру последствия аварии в Ленинградской области, где автобус протаранил фуру.
На опубликованных кадрах видно, что в результате ДТП пострадали две фуры, при этом передняя часть самого автобуса оказалась разрушена. На месте аварии работают экстренные службы.
На данный момент известно о 13 пострадавших в ДТП под Санкт-Петербургом.