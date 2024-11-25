Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Челябинске

Днем в понедельник, 25 ноября, автомобиль врезался в группу людей у пешеходного перехода в Челябинске и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает «URA.ru».

На помощь пострадавшим бросились очевидцы и сотрудники реанимобиля, который проезжал мимо. По данным «URA.ru», всего на место аварии прибыло три реанимационных автомобиля.

В числе пострадавших - мама с младенцем в коляске. По информации Telegram-канала Mash, погибших в результате ДТП нет, пострадали три человека.

В Telegram-канале Минздрава Челябинской области сообщается, что пострадавших пятеро. Telegram-канал «112» уточняет, что сбежавший водитель через квартал спровоцировал еще одно ДТП - столкновение с автомобилем.

Telegram-канал Baza сообщает, что 47-летний водитель уже задержан. Канал утверждает, что он был пьян.

Неделю назад автомобиль въехал в толпу людей в Подмосковье. Авария произошла ночью у въезда на территорию складского комплекса в Электростали. Три человека получили серьезные травмы.