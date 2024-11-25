Мужчину на BMW, сбившего группу пешеходов в Челябинске, помогли задержать другие водители. Видео задержания опубликовал Telegram-канал «360».

Водители догнали автомобиль BMW, устроивший аварию, и заблокировали машину. На опубликованной каналом «360» записи видно, как двое пытаются вытащить мужчину с водительского места.

Днем в понедельник, 25 ноября, водитель на BMW врезался в группу людей у пешеходного перехода в Челябинске и скрылся с места ДТП. По предварительным данным, в результате аварии пострадали пятеро человек, в том числе мама с младенцем. Погибших нет.

СМИ сообщили, что вскоре после первого ДТП сбежавший водитель устроил вторую аварию - столкнулся с другим автомобилем. В итоге 47-летнего мужчину задержали. Сообщалось, что он оказался пьян.