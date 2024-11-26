Пьяный водитель устроил «огненное» ДТП в Краснодаре

Пьяный водитель устроил ДТП во дворе краснодарского жилого комплекса и сжег пять машин. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел сегодня утром. 30-летний мужчина за рулем Honda Civic столкнулся с припаркованными машинами в ЖК «Панорама». Иномарка перевернулась и загорелась, а пламя перекинулось на окружающие авто.

В результате сгорела Honda виновника аварии и четыре припаркованных транспортных средства: Mazda, Mitsubishi и два Volkswagen. Люди в происшествии не пострадали. Полиция проводит проверку.

Напомним, что 26 ноября под Краснодаром произошло смертельное ДТП — на трассе в Усть-Лабинском районе водитель «ВАЗ 2112» выехал на встречную полосу и столкнулся с Citroen. В результате лобового столкновения на месте погибли оба водителя.