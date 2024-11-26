Сбивший пятерых челябинцев водитель BMW может избежать тюрьмы

Уголовное дело в отношении Алексея Корягина, водителя BMW X6, сбившего четверых взрослых и ребенка в коляске в Челябинске, может быть прекращено. Ключевым фактором в этом деле станет заключение судебно-медицинской экспертизы о степени тяжести вреда здоровью пострадавших.

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Как пояснил юрист Николай Попов редакции 74.RU, если у пострадавших диагностируют легкий или средний вред здоровью, Корягин понесет только административную ответственность по статье 12.24 КоАП РФ. В случае тяжкого вреда здоровью хотя бы у одного из пострадавших, дело перейдет в уголовную плоскость.

Административное наказание также варьируется в зависимости от тяжести травм: от штрафа до лишения прав. Учитывая резонанс происшествия, маловероятно, что суд выберет минимальное наказание. Независимо от исхода уголовного дела, Корягин будет лишен прав за оставление места ДТП и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также обязан выплатить пострадавшим компенсацию морального вреда.

Ранее "Свободная Пресса" сообщала об этом страшном ДТП. Губернатор Челябинской области пообещал, что виновника накажут по всей строгости закона.