Блогера-лихача задержали после опасного дрифта в Одинцове

Правоохранители задержали блогера из Дагестана Гаджи Гаджиева. Как сообщает Telegram-канал Mash, на него возбуждено уголовное дело по двум статьям после наезда на людей во время дрифта в подмосковном Одинцове.

Напомним, что инцидент произошел 16 ноября. Как заявляли в полиции, водитель BMW не рассчитал траекторию и наехал на прохожих. Сообщалось, что в результате инцидента пострадала девушка, которая пришла на мероприятие с ребенком в коляске — у нее оказалась сломана нога. Позднее очевидцы рассказали, что за рулем был Гаджиев.

Канал отмечает, что водитель приехал в отделение сам. Молодой человек никогда не стеснялся своих гонок на дорогих иномарках, выкладывал все в сеть, часто не маскируя лица друзей. Причем о своих штрафах блогер заявлял открыто — до 200-300 тысяч рублей после съемки очередного видео.

В отношении блогера возбуждено дело по ст. 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и ст. 311.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Гаджиеву грозит до 2 лет лишения свободы.