Бензовоз въехал в маршрутку в Электростали

В подмосковной Электростали произошло ДТП с участием бензовоза и микроавтобуса, есть пострадавшие. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ Росгвардии по Московской области.

Отмечается, что инцидент произошел на глазах у сотрудника электростальского отдела Росгвардии, майора полиции Николая Котельникова.

«На оживленном перекрестке водитель бензовоза не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом», — говорится в тексте.

На кадрах с видеорегистратора видно, как бензовоз влетает в переднюю боковую часть микроавтобуса. В результате столкновения входная дверь оказывает зажата и сотрудникам Росгвардии приходится ее выламывать, чтобы пассажиры маршрутки смогли выбраться из нее.

В результате ДТП пострадали три человека. Их отвезли в больницу на служебном автомобиле сотрудники Росгвардии.