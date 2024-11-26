В Индии произошло смертельное ДТП из-за ошибки в навигаторе Google Maps

В Индии начато расследование против Google Maps после того как автомобиль, следуя указаниям сервиса, упал с недостроенного моста в реку Рамганга в штате Уттар-Прадеш. В результате происшествия погибли три человека.

Трагедия произошла в минувшее воскресенье. Трое мужчин направлялись на свадьбу, когда автомобиль вылетел с моста, часть которого была снесена во время наводнения несколько месяцев назад. Расследование происшествия проводится в отношении навигационной системы Google, а также представителей департамента общественных работ, сообщает информационное агентство Press Trust of India.

В самой корпорации уже прокомментировали инцидент.

"Выражаем самые искренние соболезнования семьям. Мы тесно сотрудничаем с властями и поддерживаем расследование", - цитирует газета Hindustan Times слова представителя Google.

Отметим, что авария произошла через год после гибели двух врачей в южном штате Керала, чья машина упала в реку Перияр, следуя указаниям той же навигационной системы.