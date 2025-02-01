В Новосибирске в ДТП пострадали два ребенка

Двоих детей доставили в больницу после столкновения двух автомобилей в Ленинском районе Новосибирска. Об этом журналистам сообщили в городской Госавтоинспекции.

" В р е з у л ь т а т е Д Т П п о с т р а д а л и п а с с а ж и р ы а в т о м о б и л я Mitsubishi Lancer: мальчик 2017 года рождения и девочка 2015 года рождения, которые были доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в Госавтоинспекции.

По данным ведомства, мужчина 1990 года рождения за рулем машины Kia K5 ехал по улице Станционной, когда столкнулся со стоявшем на светофоре автомобилем Mitsubishi Lancer под управлением мужчины 1990 года рождения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.