В Таиланде россияне разлетелись по трассе от удара мотоцикла в ДТП

Стали известны новые подробности о ДТП в Таиланде, где супружескую пару из России сбил байкер. О них сообщает Telegram-канал Mash.

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« П о н а ш е й и н ф о р м а ц и и , 5 9 - л е т н и й Н и к о л а й и 4 4 - л е т н я я Ж а н н а — г р а ж д а н е Р Ф и з О м с к а . . . Ж е н щ и н у и м о т о ц и к л и с т а г о с п и т а л и з и р о в а л и . У п о с т р а д а в ш е й п е р е л о м » , — г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

Отмечается, что в пару влетел мужчина по имени Артем, который ехал на арендованном байке. По данным Mash, он тоже приехал из России.

Также издание Khaosod отмечает, что из-за сильного удара мотоцикла супруги разлетелись по трассе в разные стороны.

Авария с тремя пострадавшими произошла незадолго до полуночи 29 января на Джомтьен Секонд Роуд в Паттайе. Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили сильно поврежденный мотоцикл с регистрационными номерами Бангкока. Мужчине выжить не удалось. Женщина и байкер находятся в реанимации.