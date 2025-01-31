Российский мотоциклист сбил двух соотечественников в Таиланде

Российский мотоциклист сбил пару соотечественников в тайском городе Паттайя. Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчина погиб, а его жена и байкер оказались в реанимации.

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Инцидент произошел около полуночи 29 января. Супруги переходили дорогу, когда в них влетел 26-летний молодой человек на арендованном мотоцикле.

По данным Mash, 59-летний мужчина и его 44-летняя жена — жители Омска. Мужчина скончался на месте, а женщину госпитализировали с переломом. Какие травмы диагностировали у мотоциклиста — не уточняется.

Напомним, что в начале января 27 россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Таиланде. Авария произошла в районе Банг-Ламунг на выезде с платной автотрассы по направлению к курортному городу Паттайя. Во время движения транспортное средство внезапно перестроилось на соседнюю полосу и врезалось в ограждение и автомобиль. По предварительной версии, 74-летний водитель не справился с управлением.