В Химках произошло массовое ДТП с фурой и автобусом

В районе подмосковных Химок очевидцы сняли на видео последствия массового ДТП на Ленинградском шоссе. О произошедшем сообщает Telegram-канал «Типичные Химки».

« Д Т П п р о и з о ш л о в р а й о н е 8 у т р а . Б ы л и с и л ь н о п о с т р а д а в ш и е , п р и е х а л и в с е о п е р а т и в н ы е с л у ж б ы и а ж ч е т ы р е к а р е т ы с к о р о й п о м о щ и . С т о л к н у л о с ь н е с к о л ь к о л е г к о в ы х м а ш и н , ф у р а , и а в т о б у с » , — г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

На размещенных в Сети кадрах видно, что в результате аварии машины сильно пострадали.

До этого в столичном районе Митино таксист потерял сознание за рулем и протаранил припаркованный автомобиль.

« Т а к с и с т у с т а л о п л о х о . В т о р а я м а ш и н а б ы л а п р и п а р к о в а н а у с т у п е н е к м а г а з и н а , в о д и т е л ь т а к с и в ы т о л к а л е е н а т р о т у а р » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и T e l e g r a m - к а н а л а « Д Т П М о с к в а » .

На кадрах видно, как автомобиль такси толкает легковую машину, которая врезается в столб. После столкновения оба автомобиля останавливаются.

Ранее в Таиланде россияне разлетелись по трассе от удара мотоцикла в ДТП.